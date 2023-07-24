В преддверии московских переговоров Степанакерт требует немедленного снятия блокады

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян утверждает, что после обеспечения этого условия можно будет обсудить «все составляющие конфликта и пути их решения в относительно благоприятной обстановке».

«Крайне предосудительно, что вместо политического урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, создания атмосферы взаимного доверия между сторонами, основными инструментами реализации политической повестки Азербайджана в вопросе Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] являются блокада и полная осада Республики Арцах, постоянное нарушение работы жизненно важных инфраструктур и проведение неприкрытой политики геноцида», - заявил Арутюнян.

Карабахский лидер подчеркнул, что Азербайджан совершает в Нагорном Карабахе «преступления против человечности, которые являются прямым следствием грубых нарушений со стороны Азербайджана Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и известных международно-правовых документов».

«После войны народ Арцаха поверил в гарантии, закрепленные в Трехстороннем заявлении, особенно в миссию российских миротворческих войск, и возвратился в родные дома, начал восстанавливать нормальную жизнь.

Будучи наделенным мандатом власти, данным мне моим народом, я требую, чтобы стороны Трехстороннего заявления предприняли практические шаги для обеспечения немедленного восстановления правового режима в Лачинском коридоре и гарантирования безопасности народа Арцаха, по крайней мере, в рамках обязательств, взятых на себя сторонами Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. После обеспечения минимальных условий для жизнедеятельности нашего народа можно будет обсудить все составляющие конфликта и пути их решения в относительно благоприятной обстановке.

В случае, если создавшаяся катастрофическая ситуация не будет немедленно урегулирована сторонами Трехстороннего заявления, именно на них ляжет основная часть ответственности за грядущие трагедии.

Предотвратите этническую чистку!» - говорится в призыве Араика Арутюняна.