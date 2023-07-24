В Москве встретятся главы внешнеполитических ведомств России, Азербайджана и Армении

Как отметили в МИД России, «главы внешнеполитических ведомств проанализируют пути деэскалации ситуации вокруг Нагорного Карабаха и активизации выполнения трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января, 26 ноября 2021 г. и 31 октября 2022 г.».

«Особое внимание будет уделено подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, поиску развязок по остающимся вопросам, чему Россия готова оказывать максимальное содействие. Министры также обсудят другие ключевые треки армяно-азербайджанской нормализации, включая разблокирование транспортных коммуникаций в регионе, делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией, контакты по линии общественности и экспертов, запуск диалога парламентариев.

В ходе двусторонних бесед с Д. А. Байрамовым и А. С. Мирзояном планируется сосредоточиться на обсуждении актуальных вопросов российско-азербайджанской и российско-армянской повесток в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах», - говорится в сообщении для прессы, опубликованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.