Пашинян: Мы не должны бояться говорить от имени Вазгена Саргсяна, что Родина – это Государство, а Государство – это Родина

«Государство — это не место, где люди должны умирать, государство — это место, где люди должны жить. Независимость — это не для того, чтобы человек постоянно умирал за эту независимость, независимость — это для того, чтобы человек жил, был независимым, защищенным, был счастлив, процветал», — сказал он.

Премьер-министр упомянул основателя добровольческого союза, спарапета Вазгена Саргсяна, убитого вместе с рядом других государственных деятелей во время нападения на парламент 27 октября 1999 года. Он отметил, что это дело правоохранителей вести расследование и что он уверен, что будет сделано все возможное для раскрытия этого преступления.

«Позвольте мне поделиться с вами своим мнением относительно того, почему был убит Вазген Саргсян. Я считаю, что Вазген Саргсян был убит, потому что он сначала понял необходимость, а потом принял окончательное решение переформулировать национально-освободительную борьбу и сделать ее борьбой за государственность, борьбой за государство, борьбой за институционализацию государства, борьбой за укрепление государства, потому что иногда мы не понимаем, и это наша самая большая проблема, в нашей реальности Государство и Родина не всегда воспринимаются одинаково. И именно разрыв в этих представлениях раскрывает причины всех наших поражений. Мы должны отождествлять понятия Родины и Государства, потому что Государство очень специфично, и если Родина не является Государством, то Родиной может стать любое другое Государство», - сказал Пашинян.

По его словам, масштабные реформы, которые проходят в армии, в Вооруженных силах, - это «реформы имени Вазгена Саргсяна». «Мы должны быть в состоянии продолжать этот путь и помнить на этом пути посыл о Независимости, о Суверенитете, о Государстве. И мы не должны бояться говорить от имени Вазгена Саргсяна: Родина – это Государство, а Государство – это Родина».

Председатель Союза добровольцев «Еркрапа» Сасун Микаелян вручил группе членов организации юбилейные медали, посвященные 30-летию «Еркрапа». Также посмертно были награждены спарапет, вечный председатель «Еркрапа» Вазген Саргсян, а также многие члены организации, стоявшие у истоков ее создания.

Премьер-министр Никол Пашинян также посетил военный пантеон «Ераблур» по случаю 30-летия «Еркрапа», чтобы почтить память спарапета Вазгена Саргсяна и полководца Андраника Озаняна.