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Нагорный Карабах

Оппозиционный депутат считает поручения Пашиняна недостаточными

Артур Хачатрян

Депутат парламента от оппозиционного блока «Айастан» Артур Хачатрян считает поручения премьер-министра Армении Никола Пашиняна по ситуации с закрытием Лачинского коридора и продолжающейся блокадой Нагорного Карабаха недостаточными.

Об этом он заявил, комментируя заявления Пашиняна, сделанные в ходе сегодняшнего заседания правительства.

Он отметил, что считает, что шаги, о которых говорил Пашинян, запоздали, и что их нужно было предпринять еще полгода назад.

Отметим, что в ходе заседания правительства Пашинян, в частности, заявил, что задача Еревана состоит в том, чтобы дипломатическими методами и путем максимально широкого и объективного представления ситуации в Нагорном Карабахе в международной прессе и социальных сетях привлечь большее внимание международного сообщества к гуманитарному кризису, создавшемуся в Нагорном Карабахе. Он также заявил, что необходимо приложить все усилия для формирования международного механизма диалога Степанакерт-Баку.

Между тем, Артур Хачатрян связал сегодняшние трудности с тем, что власти Армении перевели политические вопросы в плоскость прав.

«Политическая задача состоит в том, чтобы сказать: люди, мир, вы видите, что творит геноцидный Азербайджан? Как вы примете то, что Арцах [Нагорный Карабах – ред.] перейдет в подчинение Азербайджану? Они [власти Армении] не говорят об этом, они боятся. Как только они низвели политическую проблему Арцаха, проблему статуса и самоопределения до уровеня каких-то прав, Азербайджан преградил им путь. Никол Пашинян признал суверенитет Азербайджана над Арцахом, но если это граница с Азербайджаном, то Азербайджан говорит: 'Это моя граница, и я ее закрыл, я все сделаю, хочешь хлеба – дам в Агдаме'», - отметил оппозиционер.

Уже более месяца Азербайджан запрещает транспортировку любых гуманитарных грузов из Армении в Нагорный Карабах через Лачинский коридор. Одновременно власти Азербайджана говорят о возможности снабжения карабахских армян через дорогу из подконтрольного Баку Агдама. Представители Европейского союза также в последние дни заявляли о том, что доставка гуманитарных грузов из Агдама в Степанакерт может быть дополнением к поставкам из Армении. Между тем, политические круги в Нагорном Карабахе отвергают такую возможность. А представители ряда неправительственных организаций в Армении уже заявили, что поставки через Агдам не могут быть альтернативой поставкам по Лачинскому коридору – единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией.

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