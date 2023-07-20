Пашинян: «Необходимо приложить все усилия для формирования международного механизма диалога Степанакерт-Баку»

«В политическом плане в своем заявлении по итогам встречи председатель Европейского совета подчеркнул необходимость открытия Лачинского коридора, а также необходимость решения вопросов прав и безопасности армян Нагорного Карабаха посредством диалога между Степанакертом и Баку», - сказал Пашинян.

«Наша убежденность была и остается в том, что этот диалог не может быть эффективным без международного участия и механизмов, хотя бы потому, что Баку продолжает свою агрессивную и угрожающую риторику в отношении армян Нагорного Карабаха, глубинной целью которой является проведение этнической чистки в Нагорном Карабахе, - подчеркнул премьер-министр Армении, продолжив: - Теперь это не теоретическое утверждение, а конкретный план, реализуемый путем незаконного блокирования Лачинского коридора, прямым проявлением которого является полное отсутствие поставок электроэнергии, природного газа, продуктов питания и других товаров первой необходимости в Нагорный Карабах с целью сделать невозможным проживание армян в Нагорном Карабахе».

Тем не менее, премьер-министр подчеркнул необходимость продолжения работы в этом направлении.

«На данный момент наша задача состоит в том, чтобы дипломатическими методами и путем максимально широкого и объективного представления ситуации в Нагорном Карабахе в международной прессе и социальных сетях привлечь большее внимание международного сообщества к гуманитарному кризису, создавшемуся в Нагорном Карабахе», - сказал Пашинян.

«В этот период еще более обострилась необходимость направления международной миссии по установлению фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах. В то же время формирование механизма международного диалога между Степанакертом и Баку является наиболее конструктивным сценарием выхода из ситуации, и необходимо приложить все усилия в этом направлении», - выразил убежденность премьер-министр Армении.