Акция под лозунгом «Предотвратите геноцид в Арцахе» прошла перед зданием делегации ЕС в Ереване

Участники акции потребовали встречи с представителями делегации ЕС.

«Мы здесь, чтобы просить, требовать, призывать, чтобы Евросоюз приложил все усилия, оказал действенное влияние для открытия дороги», — сказал один из участников акции.

Участники акции еще раз напомнили европейскому дипломатическому представительству, что около 120 тысяч жителей Нагорного Карабаха находятся в условиях 7-месячной блокады, более 1 месяца живут в условиях полной блокады и что им грозит голодная смерть.

«Уважаемый Европейский союз, разве вы пришли, чтобы наблюдать за геноцидом? Разве вы пришли наблюдать, как умирают дети, потому что их матери не могут найти для них еду в нужном месте и в нужное время? Разве вы пришли наблюдать, как 30 тысяч детей живут впроголодь? Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок жил в блокаде в Арцахе?» - спросила исполнительный директор общественной организации «Против правового произвола» Лариса Алавердян.

Лариса Алавердян считает необходимым введение санкций против администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева в числе необходимых шагов по открытию Лачинского коридора. «Я первый защитник прав человека в Армении, я всегда была благодарна и довольна той помощью, которую нам оказывала Европа, чтобы мы могли не только понять сами, но и распространять эти благородные идеи. Теперь вы продали эти высокие идеи, чтобы немного согреться, потому что вы получаете нефть и газ из Азербайджана. Такая ситуация постыдна», - заявила первый независимой омбудсмен Армении.

Один из представителей делегации ЕС услышал граждан из-за решетки и сказал, что в данный момент они не могут быть приняты. Сотрудник принял письмо граждан, адресованное ЕС. В нем подчеркивается, что Агдамская дорога не может быть альтернативой Лачинскому коридору.

Несколько дней назад, после трехчасовой встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе, президент Европейского совета Шарль Мишель отметил важность готовности Азербайджана осуществлять гуманитарные поставки карабахским армянам через подконтрольный Баку Агдам, и в то же время подчеркнул, что единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией и проходящая через Лачин, должна быть открыта.

Отметим, что подобная акция с требованием доставить гуманитарную помощь в Нагорный Карабах прошла вчера перед офисом ООН в Ереване.