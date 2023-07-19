Перед офисом ООН в Ереване проходит акция с требованием доставить гуманитарную помощь в Карабах

Граждане собрались сегодня перед офисом ООН в Еревана с требованием доставить гуманитарную помощь в Нагорный Карабах. Они собирают на месте растительное масло, макаронные изделия, крупы, детское питание и другие необходимые товары, которые трудно достать или вообще невозможно найти в полностью блокированном уже более месяца Нагорном Карабахе.

Инициаторы акции протеста надеются, что ООН осуществит гуманитарные перевозки в Нагорный Карабах.

«С сегодняшнего дня мы начинаем собирать продовольствие, весь список которого уже опубликован. Мы будем здесь, мы будем собирать и попытаемся показать ООН: мы сейчас собираем, от вас же ждут всего лишь осуществить то, что предусмотрено вашими же конвенциями», - сказала координатор инициативы «Бацум» Ануш Арутюнян.

По ее словам, в различных акциях, организованных с целью снятия блокады Нагорного Карабаха, сейчас участвуют больше граждан. Арутюнян отметила, что люди понимают, что альтернативы нет, тысячам карабахцев уже угрожает голод, имеющиеся резервы быстро заканчиваются.

«У очень многих изменилось восприятие, они понимают, что блокада уже тотальная, и понятно, что долго продержаться не получится», - сказала она.

В акциях принимают участие и оставшиеся в Армении жители Нагорного Карабаха. Житель Степанакерта Смбат Арутюнян приехал в Армению в апреле с помощью Международного комитета Красного Креста, здесь была прооперирована его мать, ей предстоит еще одна операция. Они не смогли вернуться, им пришлось остаться.

«Находясь здесь, я решил помочь. Пока дорога не была полностью закрыта, я помогал отсюда через русских, что-то посылал», - заметил он.

В Карабахе людей волнует не столько вопрос продовольствия, сколько будущее, сказал одна женщина, родственники которой уже семь месяцев находятся в блокаде: «Представьте, когда мы говорим о еде, они говорят: ничего, все можно найти, еда не так уж и существенна, мы все выдержим, только бы нас не депортировали, только бы не потерять родину. Это для них единственная проблема».

Граждане сегодня также намерены собраться на ереванской площади Свободы. На площади Возрождения в Степанакерте с конца прошлой недели также продолжается акция протеста с требованием открытия Лачинского коридора. К ней присоединились также президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян и председатель Национального собрания НК Артур Товмасян. Последний сегодня обратился с посланием к международному сообществу и межправительственным институтам. Ситуацию, созданную Азербайджаном в Нагорном Карабахе, чиновник сравнил с концлагерем.

«После Второй мировой войны, когда международное сообщество осудило и закрепило в международном праве положения, исключающие повторение в будущем преступлений фашистской Германии, трудно было представить, что в XXI веке наш народ столкнется с новыми методами истребления, с угрозой физического уничтожения. И все это даже не удостоится вмешательства международного сообщества с целью предотвращения большой человеческой трагедии», - отметил он.

Артур Товмасян призвал международные межправительственные институты создать уголовный трибунал для привлечения руководства Азербайджана к ответственности.