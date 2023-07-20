Российские миротворцы в Карабахе продолжают выполнять важную стабилизирующую роль в регионе – Захарова

«Российские миротворцы, напомню, продолжают выполнять важную стабилизирующую роль в Нагорном Карабахе, основная функция - это поддержание режима прекращения огня, боевых действий. С учетом сохраняющейся в регионе напряженной ситуации их деятельность сейчас еще более востребована», - заявила Захарова, передает ТАСС.

Комментируя заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что российские миротворцы должны покинуть Нагорный Карабах к 2025 году, Захарова обратила внимание на то, что Анкара не является стороной заявления лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. Дипломат напомнила, что именно на основе этого документа в зоне нагорно-карабахского конфликта был размещен российский миротворческий контингент и именно в этом документе четко очерчены как сроки пребывания контингента в регионе, так и параметры его возможного продления на очередной пятилетний период.

«Поддержание мира на Южном Кавказе отвечает интересам как Азербайджана и Армении, так и регионалов, как мне кажется, включая Турцию. В этой связи мы отмечаем важное взаимодействие с турецкими партнерами в рамках совместного российско-турецкого центра в Агдамском районе», - добавила официальный представитель.