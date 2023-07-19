В Баку прокомментировали заявления Мирзояна в Вене, обвинив Ереван в «безразличии к миру»

«Если Армения заинтересована в мире, стабильности и безопасности в регионе, она должна прекратить лицемерие и манипуляции и выполнить свои международно-правовые обязательства для успешного завершения мирного процесса», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Тот факт, что министр иностранных дел Армении, вместо того, чтобы проявить уважение к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, препятствует мирному процессу под предлогом защиты прав и безопасности армян, проживающих в оккупированном Карабахе, который находится в оккупации почти 30 лет, в течение которых проводилась этническая чистка азербайджанцев, свидетельствуют об истинных намерениях властей Армении», - утверждает МИД Азербайджана.

В ходе пресс-конференции по итогам встречи со своим австрийским коллегой Александром Шалленбергом Арарат Мирзоян заявил, в частности, что Армения ожидает активных действий международных акторов по снятию блокады Лачинского коридора, а глава внешнеполитического ведомства Австрии подчеркнул, что блокада Лачинского коридора должна быть прекращена.