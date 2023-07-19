Ереван и Степанакерт опровергают сообщения Баку

Согласно военному ведомству Армении, сообщение Баку не соответствует действительности. «Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию», — говорится в сообщении Минобороны Армении.

Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону, в частности, в обстреле азербайджанских позиций в Кельбаджарском и Джульфинском районах Нахичевана с позиций Джермукского, а также Варденисского и Капанского районов Армении.

Баку также обвинил Нагорный Карабах в проведении фортификационных работ на Агдамском (Акнинском) участке перед азербайджанскими позициями вчера примерно в 21:15, отметив, что «в результате принятых мер работы были немедленно остановлены».

Степанакерт также опроверг сообщение Баку, назвав его очередной дезинформацией.