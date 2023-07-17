«Откройте дорогу жизни, мы - Арцах». Акция перед офисом ООН в Армении

Перед офисом ООН в Армении сегодня проходит акция в поддержку Нагорного Карабаха, находящегося в полной блокаде со стороны Азербайджана, с требованием разблокирования Лачинского коридора. Собравшиеся здесь в молитве просят Бога о мире, держа в руках плакаты «Откройте дорогу жизни, мы - Арцах» и фотографии оказавшихся в блокаде стариков и детей.

Священник из Чартара отец Мхитар не может вернуться к своей пастве. Лачинский коридор закрыт уже более семи месяцев.

«Мы должны вернуться, чтобы продолжить нашу службу, но не можем. В Арцахе все разрушено», - сказал священник.

Где ООН со своими государствами-членами, когда жители Нагорного Карабаха находятся под угрозой голода и геноцида, задается вопросом глава организации «Против правового произвола» Лариса Алавердян, настаивая на том, что организация должна назначить спецдокладчиков и ввести санкции против Азербайджана.

«Нагорно-Карабахская Республика, не являясь государством-членом ООН, имеет права пусть как частичный, но международный правовой субъект и вообще территория, на которой должны быть в равной степени защищены права человека, как и в любой признанной стране», - подчеркнула Алавердян.

Бывшая жительница села Агавно, ставшего азербайджанским, Заруи Акопян уверена, что на российских миротворцев больше полагаться не стоит, надо призвать миротворцев ООН.

«Реальность такова, что, находясь в Арцахе [Нагорном Каабахе – ред.], российские войска не помогают армянскому народу, находящемуся в плену в Арцахе, они в состоянии позаботиться о своих нуждах, используя возможности Степанакертского аэропорта, в то время как для армянского народа, который оказался в блокаде, дорога жизни закрыта. Я считаю, что сегодня армяне в Арцахе оказались заложниками с приставленным к головам оружием», - сказала Акопян.

Гульнара Алексанян из Еревана не связывает надежд с ООН. «Очнитесь, напрасно возлагать такие надежды на ООН. Мы не должны терять союзников, которые у нас есть», - сказала она.

Инициатором этой акции выступил Оперативный штаб правительства Нагорного Карабаха. Представителям офиса ООН в Армении было передано требование открыть Лачинский коридор - единственную дорогу, соединяющую Армению с Нагорным Карабахом.

Жительница Степанакерта Сусанна Саиян с ребенком на машине Красного Креста приехала в Ереван на операцию и вынужденно осталась здесь. «Отец ребенка там, мы одни здесь. Каждую ночь я слышу плач ребенка, который говорит: «Я скучаю по папе»», - рассказала она.

Все магазины в Степанакерте сегодня пусты. Один из посетителей крупнейшего супермаркета Карабаха сегодня распространил видео с пустыми прилавками. За прошедший месяц в Карабах не поступило ни одного килограмма продуктов, коридор закрыт для всех гуманитарных грузов.

Сегодня вечером президент Нагорного Карабаха выступит с посланием, как он написал, «о тяжелейшей ситуации и о том, что необходимо делать».