Карабахский лидер выступит с посланием

Арутюнян сообщил через свою страницу в Facebook, что «в послании кратко расскажет о текущей сложной ситуации и о том, что необходимо сделать».

«Семимесячная блокада Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] и особенно месячная полная блокада день ото дня ухудшают безопасность и гуманитарное положение нашего народа», - отметил Арутюнян в записи в Facebook.

Отметим, что в конце прошлой недели тысячи жителей Нагорного Карабаха начали бессрочную акцию в Степанакерте, требуя, чтобы Азербайджан снял блокаду региона, в который в настоящее время не поступает гуманитарных грузов и который, как заявляют в Карабахе, фактически оказался на грани голода.