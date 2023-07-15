Азербайджан обстрелял выполнявших сельскохозяйственные работы мирных жителей в Карабахе – Армия обороны

Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы 15 июля около 10:00 подразделения Армии обороны пытались провести фортификационные работы в Аскеранском районе, которые якобы были прерваны в результате действий азербайджанской стороны, является очередной дезинформацией.