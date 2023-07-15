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Нагорный Карабах

Азербайджан обстрелял выполнявших сельскохозяйственные работы мирных жителей в Карабахе – Армия обороны

(архивная фотография)

Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы 15 июля около 10:00 подразделения Армии обороны пытались провести фортификационные работы в Аскеранском районе, которые якобы были прерваны в результате действий азербайджанской стороны, является очередной дезинформацией.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Нагорного Карабаха.

«Иными словами Министерство обороны Азербайджана пытается оправдать открытый собственными подразделениями огонь в направлении мирных жителей, выполняющих сельскохозяйственные работы. 15 июля около 09:50 азербайджанская сторона открыла огонь из стрелкового оружия по мирным жителям, выполнявшим сельскохозяйственные работы в общине Неркин Сзнек Аскеранского района.

Об инциденте было доложено командованию миротворческого контингента РФ»,- говорится в сообщении.

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