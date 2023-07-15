Азербайджан обстрелял выполнявших сельскохозяйственные работы мирных жителей в Карабахе – Армия обороны

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Нагорного Карабаха.
«Иными словами Министерство обороны Азербайджана пытается оправдать открытый собственными подразделениями огонь в направлении мирных жителей, выполняющих сельскохозяйственные работы. 15 июля около 09:50 азербайджанская сторона открыла огонь из стрелкового оружия по мирным жителям, выполнявшим сельскохозяйственные работы в общине Неркин Сзнек Аскеранского района.
Об инциденте было доложено командованию миротворческого контингента РФ»,- говорится в сообщении.