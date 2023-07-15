В Степанакерте назвали ложью сообщение Баку о подавлении системы GPS-позиционирования гражданских самолетов Карабахом

Об этом заявили в пресс-службе Армии обороны Нагорного Карабаха.

«Министерство обороны Азербайджана заявляет, что якобы последний такой случай был зафиксирован 13 июля, когда были нарушены системы GPS-позиционирования самолетов, выполнявших рейсы по маршруту Зангилан-Физули в 11:54-12:07 и по маршруту Физули-Баку в 13:02-13:17, однако воздушным судам, летящим по указанным маршрутам, не нужно пересекать линию соприкосновения, поэтому они не могут находиться под воздействием средств радиовоздействия Армии обороны.

Не излишне отметить, что на протяжении всех боевых действий 2020 года и далее именно азербайджанская сторона последовательно наносит удары по гражданской инфраструктуре Республики Арцах [Нагорный Карабах – ред.], блокируя Лачинский коридор, нарушая линии газо- и электроснабжения, пресекая доступ к интернету и мобильной связи», - говорится в сообщении Армии обороны Нагорного Карабаха.