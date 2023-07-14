Стороны сообщают о периодических обстрелах на границе

В преддверии предстоящей завтра в Брюсселе встречи лидеров Армении и Азербайджана на армяно-азербайджанской границе периодически звучат выстрелы.

Министерство обороны Армении сообщает, что сегодня ночью азербайджанские силы обстреляли армянские позиции, расположенные близ сел Паруйр Севак Араратской области и Джили Гегаркуникской области. А днем мишенью азербайджанских ВС стал строящийся в Ерасхе армяно-американский металлургический завод.

Баку, в свою очередь, обвиняет армянскую сторону в стрельбе в направлении Нахичевана минувшей ночью. В этой части с Азербайджаном граничит село Паруйр-Севак, насчитывающее 720 жителей. Глава сельской администрации Людвиг Степанян рассказал, что выстрелы для них обычное дело, в основном обстреливается не село, а армянские позиции.

«Звучат только выстрелы, а люди как будто уже привыкли», - сказал он Радио Азатутюн.

За текущую неделю Минобороны Армении сообщило о семи пограничных инцидентах в направлении Гегаркуника, Сюника и Арарата. Два дня подряд наблюдалась напряженность селе Тех Сюникской области, именно на этом участке накануне были ранены двое армянских военнослужащих. В министерстве сообщают, что их жизни вне опасности. Один раненый есть и с азербайджанской стороны.

День начался со стрельбы и взаимных обвинений и в Нагорном Карабахе. Степанакерт сообщает, что утром Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в Шушинском районе, помимо огнестрельного оружия применив также миномет и гранатомет. У армянской стороны потерь нет. Ранее сегодня Азербайджан обвинил Степанакерт в обстреле своих позиций в Аскеранском районе. Армия обороны Нагорного Карабаха назвала это сообщение дезинформацией.

Рост напряженности свидетельствует о максималистских требованиях Баку на предстоящих переговорах - Бадалян

По мнению политического обозревателя Акопа Бадаляна, рост напряженности на границах в преддверии встречи в Брюсселе свидетельствует о максималистских требованиях Баку на предстоящих переговорах.

«Инциденты свидетельствуют о попытке давления со стороны Азербайджана и продолжении этой политики, и помимо инцидентов следует также отметить очередное выступление Алиева два или три дня назад, которое практически было наполнено элементами ультимативного тона и шантажа, в котором он сказал, что Армения должна зафиксировать на бумаге заявления, которые она делает устно», - сказал он в беседе с Радио Азатутюн.

По мнению Бадаляна, подобными действиями Азербайджан шантажирует Армению. «Сейчас этот военный шантаж, который происходит на границах, генерируя риски напряженности, сопровождается содержанием выступлений Алиева: если вы не согласитесь на наши условия, может возникнуть напряженность, эскалация», - отметил он.

Рост напряженности на границе периодически фиксировался также перед последними армяно-азербайджанскими встречами на высоком уровне.