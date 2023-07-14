Массовый ввоз, продажа пиротехнической продукции и запуск фейерверков будут запрещены. Парламент принял проект

Массовый ввоз, продажа пиротехнической продукции и запуск фейерверков вскоре будут запрещены законом.

Фейерверки смогут организовывать исключительно государственные структуры во время праздников государственного или общинного значения или во время мероприятий с государственным или общинным участием, уточнил вчера в парламенте автор законодательных поправок, провластный депутат Сисак Габриелян.

То есть, после вступления закона в силу, через полгода, рядовые граждане больше не смогут запускать фейерверки во время семейных праздников или по другим поводам. Вчера парламент принял проект во втором и окончательном чтении.

«Если будут фейерверки, мы будем знать, что это мероприятие либо государственного, либо общинного значения», - сказал депутат правящей фракции «Гражданский договор».

Для нарушителей закона предусмотрен штраф до 3 млн драмов (свыше 7,7 тыс. долларов США).

«Если компания попытается ввезти фейерверки без разрешения либо с нарушением условий и требований разрешения уполномоченного органа, то в первый раз будет наложен штраф в размере от 1 до 2 млн драмов, в случае повторения в течение года - в размере до 3 млн драмов», - сказал Сисак Габриелян.

По словам депутата правящей фракции «Гражданский договор» Арсена Торосяна, это решит вопрос предотвращения увечий многих малолетних детей.

«В детские больницы поступают десятки детей с ампутированными пальцами, поврежденными глазами и различными органами, особенно в период новогодних праздников», - сказал Торосян.

Для ввоза и хранения мелкой пиротехнической продукции, использующейся на тортах, при запуске вертящихся фейерверков во время свадебных церемоний, потребуется лицензирование, будут установлены особые условия хранения.

Законом также будет запрещена продажа мелкой пиротехнической продукции детям до 16 лет.

По действующему закону запрещено запускать фейерверки с 23:00 вечера до 7:00 утра, в случае нарушения закона предусмотрен штраф.

Радио Азатутюн неоднократно обращалось к этой проблеме. В особенности жители Еревана жалуются на то, что это временное ограничение часто нарушается, а полиция не может найти нарушителей.