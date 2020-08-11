Ночные фейерверки и «гонщики» лишают жителей Еревана отдыха

В последнее время по ночам покой ереванцев нарушают фейерверки и громкие звуки автомобилей, устраивающих гонки на ночных улицах.

«Все начинается ночью, то есть, когда уже наступает час тишины, и вы ожидаете, что все будет тихо, но после 12 часов, после часа ночи приезжают люди на машинах с громкой музыкой, и начинается свист шин. Приезжает не одна машина, за одной приезжает другая, приезжают группами и начинают проделывать свои цирковые трюки на автомобилях, одну группу сменяет другая», - рассказывает проживающий на улице Парпеци в центре Еревана Тигран Ованнисян, отмечая, что такая картина повторяется почти каждую ночь.

По его словам, даже при закрытых окнах эти звуки машин не дают жителям отдохнуть. «Все это продолжается до 3:00-3:30 часов», - говорит Тигран Ованнисян.

Однако на этой и других центральных улицах столицы этим все не ограничивается. Ночью люди периодически просыпаются и вскакивают от фейерверков. «После фейерверка улица становится роддомом: все дети просыпаются, начинают плакать, слышны звуки плача, все на нервах, дети плачут, взрослые сердятся, возникают проблемы с давлением и прочее. Есть такая проблема», - рассказывает житель одной из центральных улиц Еревана.

От не прекращающихся в ночные часы фейерверков 2-летняя дочь Анны Манукян засыпает и просыпается в страхе. «Ребенок вскакивает от этого громкого звука, потому что кажется, что он взрывается прямо под окном, в соседнем дворе, во дворе напротив, прямо в нашем дворе, и это очень громкий звук. Есть разные типы фейерверков, есть те, что со слабыми звуками, и есть очень громкие, и этих громких стало больше. И ребенок пугается, после этого он засыпает с плачем и просыпается с плачем, он потом показывает пальцем в сторону окна, цепляется за маму и спрашивает: что это было? Мы пытаемся показать ему, что это был фейерверк, свет, но каждый раз не успеваешь показать, следствием чего является этот взрыв, и у ребенка уже возникают психологические проблемы и страхи. И это отмечаю не только я. Многие родители говорят, что дети во сне вскакивают от этих звуков и плачут, у них возникают проблемы и страхи», - рассказывает Анна Манукян.

Она отмечает, что контроль за этим слабый, и предлагает ввести определенные ограничения: «Например, разрешить только по праздникам. Если я родитель, я буду знать, что сегодня Новый год, все снаружи будут запускать фейерверки, я буду психологически готова, постараюсь всячески оградить ребенка от звуков, уложу спать в другом месте, где по возможности будет меньше слышно, понимая, принимая, что сегодня праздник. Это должно каким-то образом контролироваться, или нужно продавать людям с лицензией, или вообще запретить в городе, в жилых районах, фейерверки выше определенного децибела».

Депутат правящей фракции «Мой шаг» Гаяне Абрамян с целью решения этого вопроса собирается выступить с законодательной инициативой, она изучила опыт других стран. «Я считаю, что единственное решение здесь - предоставить государству монополию на импорт фейерверков и предоставить государству монополию на выдачу лицензии одной организации в каждой общине. Когда в общине устраивается фейерверк за пределами установленных территорий или вне установленного времени, мы будем точно знать, кого следует привлечь к ответственности и кто несет ответственность, потому что в нынешней ситуации, как бы идеально ни действовала полиция, мы зачастую просто не можем найти людей, которые из своих окон взрывают фейерверки», - говорит она.

Депутат также предлагает на некоторых территориях, например, возле больниц, вообще запретить салют. «В разных странах также есть определенные учреждения, в довольно большом радиусе действия которых вообще запрещено запускать фейерверки. Когда несколько недель назад я лежала в больнице с коронавирусом, то ясно поняла, как это ужасно, когда фейерверки запускают на территориях больниц, то есть, когда человек мучается от болей, когда человек находится в ужасном состоянии, этот фейерверк в десять или в сто раз больше влияет на его психическое состояние», - говорит Абрамян.

К теме ночных нарушений обратился также вице-премьер Тигран Авинян. Вчера он поручил соответствующими ведомствам привлечь к ответственности тех лиц, которые нарушают спокойствие граждан в ночные часы. В частности, он поручил наказать тех, кто запускает фейерверки в ночное время, тех, кто злонамеренно нарушает правила дорожного движения, а также найти незаконно переоборудованные транспортные средства и прекратить их эксплуатацию.