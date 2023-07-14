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Нагорный Карабах

В Степанакерте проходит митинг. Армяне Карабаха требуют разблокирования Лачинского коридора

В Нагорном Карабахе на площади Возрождения в Степанакерте утром в пятницу начался митинг с требованием разблокировать Лачинский коридор.

В митинге участвуют президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, госминистр Гурген Нерсисян и другие представители местной власти.

Выступающие на митинге говорят о нависшей над Нагорным Карабахом угрозе гуманитарной катастрофы, призывая международное сообщество к содействию в разблокировании коридора.

Азербайджан, который держит армянонаселенный регион в фактической блокаде с декабря прошлого года, уже месяц как полностью блокирует доставку всех грузов, в том числе продуктов питания и предметов первой необходимости, из Армении в Нагорный Карабах.

Отметим, что накануне госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян выступил с обращением, в котором, анонсируя сегодняшний митинг, объявил о начале всенародного движения.

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