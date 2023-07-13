Азербайджан пытается предъявить Еревану обвинения экологического характера - Пашинян

Азербайджан на официальном и неофициальном уровне пытается предъявить Еревану обвинения экологического характера, заявил на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян, по сути, ответив на требование более двух десятков азербайджанских общественных организаций прекратить деятельность крупных горнодобывающих компаний Армении.

«Причем, для этого Азербайджан приписывает Армении рудники, которых просто не существует, говорит об обстоятельствах, которые являются вымышленными», - заявил премьер.

На прошлой неделе 24 азербайджанские общественные организации, позиционирующие себя экологами и специалистами в области здравоохранения, обратились к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с открытым письмом, требуя приостановить работу ряда металлургических компаний в Армении. По их утверждению, эти предприятия не соответствуют международным экологическим стандартам.

Азербайджанские экологи отмечают, что эксплуатация рудников представляет опасность для окружающей среды не только Армении, но и соседних стран. Азербайджанские НПО перечисляют 12 рудников, в список, к примеру, включены Каджаранский медно-молибденовый комбинат, Соткский золотой рудник, еще не эксплуатируемый Амулсарский рудник, строящийся металлургический завод в Ерасхе. Они просят премьер-министра открыть двери всех рудников Армении для азербайджанских специалистов и обеспечить все условия для проведения мониторинга на месте.

«Организации государственного и частного сектора Армении, конечно, по каждому пункту продемонстрируют надуманность обвинений Азербайджана», - сказал Пашинян.

Никол Пашинян не стал долго говорить на эту тему, поделился лишь одним показателем: в докладе Йельского университета США об экологическом состоянии государств за 2022 год Армения занимает 56-е место среди 180 стран, Азербайджан - 104-е место.

«Рейтинговая таблица измеряет достижения государства с точки зрения экологического состояния, она основывается на 22 показателях и 10 категориях управления природными ресурсами», - подчеркнул глава правительства.

Открытое письмо преследует политические, а не экологические цели - президент «Эколур»

Президент НПО «Эколур» Инга Зарафян отметила: «Действующий в самом Азербайджане нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан проходит по территории национального парка Боржоми в Грузии, и в 2002-2005 годах было столько акций протеста грузинских общественных организаций, конечно, они ничего не дали».

Армянские экологи также готовятся ответить азербайджанцам заявлением. До этого президент «Эколур» Инга Зарафян подчеркивает, что это открытое письмо преследует политические, а не экологические цели. По утверждению Зарафян, в письме, составленном в том числе на основании публикаций возглавляемой ею общественной организации, содержится множество фактических ошибок. «Они даже не смогли правильно указать все те предприятия, которые действуют в Армении», - отметила она.

Зарафян подчеркивает, что в Азербайджане, который критикует Армению, существуют гораздо более серьезные экологические проблемы.

«Те проблемы, которые есть у бизнеса на своей территории, эти проблемы мы должны решать в рамках нашего законодательного поля, и мы их решаем, конечно же, в рамках взятых на себя обязательств, которые также являются международными документами», - сказала она.

Азербайджанская кампания против действующих в Армении горнодобывающих организаций началась после начала строительства армяно-американского металлургического завода в приграничном Ерасхе. Сначала Министерство экологии Азербайджана заявило, что проект влияет на экологическую безопасность региона и может загрязнить воды реки Аракса, после чего начались обстрелы стройплощадки, двое строителей получили ранения, была повреждена строительная техника.

Накануне президент Азербайджана лично раскритиковал Армению за строительство завода в Ерасхе. Алиев заявил, что они требуют от Еревана согласовывать с ними создание подобного предприятия и приветствуют шаг азербайджанских НПО.

В ответ Союз горняков и металлургов Армении заявил, что горнодобывающая промышленность Армении будет продолжать развиваться, несмотря на провокации.

«Не собираемся вдаваться в содержательную пустоту явной азербайджанской политической провокации. Достаточно отметить, что авторы письма не только не обладают элементарными профессиональными знаниями, но и не знают географии региона, регулярно используя несуществующие в Армении топонимы, например, Гафан, Гейча и т. д.», - отмечается в заявлении.

Утверждая, что в последнее десятилетие модернизация отрасли, внедрение современных стандартов добычи в Армении более чем очевидны, Союз подчеркивает, что Азербайджан, не состоящий в Инициативе Прозрачности Добывающей Отрасли (ИПДО) из-за несоблюдения стандартов, - это не та страна, которая должна давать уроки устойчивого развития.