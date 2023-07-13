Блинкен в разговоре с Алиевым отметил важность компромисса в переговорах и беспрепятственного проезда по Лачинскому коридору

«Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня побеседовал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и сообщил ему о неизменности поддержки США мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, а также о необходимости творческого подхода к обсуждениям, гибкости и достижения компромисса», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, госсекретарь США подчеркнул важность свободного передвижения коммерческих, гуманитарных и частных транспортных средств по Лачинскому коридору.

По словам Миллера, Блинкен также подчеркнул, что обеим сторонам важно сохранять «положительную динамику в переговорах на пути к прочному и достойному миру».

В тот же день на брифинге пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства спросили, что именно имеет в виду американская сторона, заявляя, что мир между Арменией и Азербайджаном «достижим», «согласие достижимо».

Он пояснил, что это означает, что стороны добились значительного прогресса по ряду вопросов. «Даже на последней встрече они сузили круг нерешенных вопросов, - добавил представитель Госдепартамента, резюмировав: - И поэтому мы считаем, что при меньшем количестве вопросов, которые необходимо решить, согласие достижимо, но это подразумевает, конечно, что обе стороны должны быть готовы к компромиссу».

Накануне также состоялся телефонный разговор между госсекретарем США и премьер-министром Армении. Энтони Блинкен, в частности, написал в Твиттере, что в разговоре с Николом Пашиняном он подтвердил свою «решительную поддержку продолжающихся усилий по обеспечению мира с Азербайджаном».

В совместном заявлении, опубликованном после переговоров министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, прошедших в конце июня в пригороде Вашингтона Арлингтоне, говорилось, что стороны «достигли согласия еще по нескольким статьям проекта соглашения и зафиксировали прогресс во взаимопонимании».

Подводя итоги этих обсуждений, госсекретарь Блинкен заявил, что в переговорах между Арменией и Азербайджаном есть прогресс, но для достижения окончательного соглашения предстоит еще много работы.