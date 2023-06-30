Мирзоян и Байрамов согласовали еще несколько статей проекта соглашения и «зафиксировали прогресс во взаимопонимании»

Об этом говорится в распространенном по итогам встречи пресс-релизе.

В сообщении, распространенном отделом информации МИД Армении, говорится:

«27-29 июня министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провели двусторонние переговоры в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца в Арлингтоне, штат Вирджиния. В Вашингтоне они встретились с госсекретарем США Энтони Блинкеном и помощником президента и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Министры и их команды продолжили прогресс по проекту двустороннего соглашения «О мире и установлении межгосударственных отношений». Они достигли договоренности по еще некоторым статьям и прогресса во взаимопонимании по проекту Соглашения, в то же время зафиксировав, что позиции по некоторым ключевым вопросам требуют дальнейшей работы.

Оба министра выразили признательность американской стороне за проведение переговоров между Арменией и Азербайджаном и отметили свою приверженность продолжению переговоров».

Госсекретарь США Энтони Блинкен также отметил «дальнейший прогресс в направлении общей цели соглашения, включая согласование некоторых дополнительных статей, а также углубление понимания позиций по другим нерешенным вопросам».

Выступая на завершающей трехсторонней встрече с главами МИД Армении и Азербайджана, Блинкен также признал, что «предстоит проделать тяжелую работу, чтобы попытаться достичь окончательного соглашения».

«Мы провели ряд встреч не только здесь, но и с нашими коллегами – это встречи, организованные нашими коллегами в Европейском союзе, в которых также участвовали премьер-министр Пашинян и президента Алиев, и мы знаем, что следующая встреча с участием Европейского союза, президента и премьер-министра ожидается через несколько недель. И мы с нетерпением ожидаем продолжения этого процесса в предстоящие недели, чтобы воспользоваться импульсом, который мы помогли достичь благодаря этим встречам, путем дальнейшего согласования различных отдельных частей, опять же, с целью достижения общего и окончательного соглашения в ближайшие недели и месяцы», - отметил госсекретарь США, согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте Госдепартамента.

«Я думаю, у всех также есть четкое понимание того, что чем ближе мы подходим, чем ближе вы подходите к достижению договоренности, тем сложнее это становится в некоторых случаях, потому что самые сложные вопросы по определению оставляются на конец. Но я очень ценю тот дух искренности, открытости, прямоты, который проявил каждый. Таков путь, в конечном счете, к пониманию и, наконец, к согласию», - добавил он.

Блинкен поблагодарил Мирзояна и Байрамова за «тяжелую работу, проделанную за эти три дня». «Спасибо за достигнутый прогресс. И спасибо за решимость продолжать эти усилия в предстоящие недели и месяцы», - отметил он.