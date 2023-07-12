Безопасность и права проживающих в Нагорном Карабахе армян не касается территорий – секретарь Совбеза

Безопасность и права армян, проживающих в Нагорном Карабахе, никогда не касались территорий, и если в этом вопросе будет зафиксирован прогресс, то никакой территориальной проблемы не было, нет и не будет, в интервью «Голосу Америки» заверил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, еще раз подтвердив, что Армения также и на деле признает территориальную целостность Азербайджана.

Вчера президент Азербайджана подчеркнул, что после устного заявления Армения должна теперь письменно подтвердить и подписать документ о том, что признает Нагорный Карабах и анклавы в составе Азербайджана.

«Концепт, вокруг которого мы уже давно ведем переговоры, то есть, безопасность и права армян, проживающих в Нагорном Карабахе, касается не территорий, а людей, прав и безопасности людей. В этом смысле Армения, естественно, признает территориальную целостность Азербайджана, и на деле так оно и есть, и единственные обсуждения, которые мы хотим провести, - это обсуждения между Степанакертом и Баку относительно безопасности и прав армян, проживающих в Нагорном Карабахе. И я думаю, что если в этом смысле будет зафиксирован прогресс, то никакой территориальной проблемы не было, нет и не будет», - сказал секретарь Совбеза.

«В переговорах между Степанакертом и Баку должно присутствовать также международное сообщество»

Армен Григорян считает, что есть возможность создать международный механизм переговоров между Степанакертом и Баку, но, по его словам, международное сообщество, Степанакерт и Баку должны приложить больше усилий в этом направлении. Подчеркнув, что урегулирование конфликта трудно представить без участия международного сообщества, секретарь Совета безопасности пояснил, каковы представления официального Еревана о международном механизме.

«Когда мы говорим, что приоритетом является международный механизм, мы представляем себе переговоры, которые проходят между Степанакертом и Баку, на которых также присутствует международное сообщество. Мы считаем, что присутствие международного сообщества на этих переговорах уже является логикой предварительного международного механизма, но вопросы, связанные с Нагорным Карабахом, должны обсуждаться за этим столом. Кстати, думаю, что международное присутствие в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе будет в этом плане намного эффективнее, потому что создание гарантий безопасности и прав без международного присутствия будет очень сложно обеспечить», - подчеркнул он.

«Армения работает над тем, чтобы для делимитации использовалась карта 1975 года»

Баку пока не дал согласия на создание международного механизма, о котором говорит Ереван, переговоры в этом направлении продолжаются. Нерешенным остается и вопрос уточнения границ между Арменией и Азербайджаном. Григорян заверил, что официальный Ереван продолжит работу над тем, чтобы для делимитации использовалась карта 1975 года.

«Одной из важных первоочередных задач является уточнение границы на основе карты Генштаба Советского Союза 1975 года. Мы готовы двигаться вперед по этому варианту. Окончательная договоренность есть, но мы продолжим работу в этом направлении, чтобы использовалась именно карта 1975 года», - отметил Григорян.

Встреча Пашинян-Алиев может состояться раньше – Армен Григорян

В ближайшие дни лидеры Армении и Азербайджана встретятся в Брюсселе для переговоров по мирному договору. Хотя переговоры при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля были назначены на 21 июля, секретарь Совета безопасности Армении сообщил, что встреча Пашинян-Алиев может состояться раньше.

В правительстве не уточняют, изменились ли сроки ранее утвержденной встречи, пообещав дополнительно проинформировать на этот счет позже.

Вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев также заявил, что в ближайшие дни состоятся переговоры на высоком уровне с Арменией по мирному договору.