Армянский военнослужащий ранен в результате обстрела со стороны ВС Азербайджана на участке Теха – Минобороны

Состояние раненого военнослужащего оценивается как удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает, говорится в сообщении.

Военное ведомство Азербайджана утверждает, что Армия обороны Нагорного Карабаха прошлой ночью обстреляла позиции азербайджанской армии в Шушинском районе, а сегодня в 5:45 подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении села Тех, обстреляли азербайджанские позиции в районе села Забух (Агавно) в Лачинском районе. В сообщении Министерства обороны Азербайджана, которое приводят местные СМИ, говорится, что были приняты «ответные меры».

Накануне армянская и азербайджанская стороны также сообщали об обстрелах. Баку, в частности, сообщил о ранении азербайджанского военнослужащего.