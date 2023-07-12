Ожидания в Степанакерте в плане российских миротворцев не оправдываются – секретарь Совбеза Армении

Подчеркнув, что трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года не предусматривало присутствия Азербайджана в Лачинском коридоре, Армен Григорян подчеркнул, что задачей миротворцев является обеспечение свободного передвижения по данному коридору.

«Сегодня такого движения нет, и мы рассчитываем, что миротворцы выполнят свою миссию в полном объеме, и люди, проживающие в Нагорном Карабахе, не столкнутся с таким гуманитарным кризисом, потому что продолжающийся кризис углубляется», - заявил секретарь Совбеза Армении, отметив, что в последнее время коридор полностью закрыт, нет движения товаров, и это усложняет жизнь в самом Нагорном Карабахе.

Ожидание от российских миротворцев, по словам Армена Григоряна, состоит в том, чтобы таких кризисов не возникало.

«Основное ожидание заключается в том, что миротворцы смогут выполнять функции в рамках своего мандата, то есть обеспечивать безопасность проживающих в Нагорном Карабахе армян», - заявил секретарь Совбеза Армении.

Со вчерашнего дня Азербайджан вновь полностью перекрыл единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией: по мосту Хакари запрещено движение автомобилей Международного комитета Красного Креста (МККК), перевозящих тяжелобольных из Степанакерта в Ереван. Баку утверждает, что 1, 3 и 5 июля были предприняты попытки контрабанды различных видов товаров в Нагорный Карабах автотранспортом МККК на КПП «Лачин».

В Нагорном Карабахе обеспокоены данным развитием. В Степанакерте отмечают, что хоть на протяжении последних семи месяцев регион и находился в блокаде, но имел пусть и крайне ограниченную, но все же возможность осуществлять некоторые перевозки посредством российской стороны, однако с 15 июня нет даже такой возможности завоза некоторых товаров. В результате вот уже почти месяц в Нагорный Карабах не поступает каких-либо продуктов питания, топлива, предметов первой необходимости и других товаров.

В интервью Радио Азатутюн карабахский омбудсмен Гегам Степанян, в частности, сказал: «Ситуация крайне сложная, и если она будет продолжаться, то в ближайшие дни мы столкнемся с действительно катастрофической картиной».