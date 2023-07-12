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Армения

Секретарь Совбеза Армении встретился с заместителем секретаря обороны США

Лора Купер

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян вчера в США встретился с заместителем секретаря обороны этой страны Лорой Купер.

Согласно сообщению аппарата Совбеза, собеседники обсудили реализацию армяно-американских обучающих программ в области обороны, ход реформирования Вооруженных сил Республики Армения. В контексте последнего Григорян представил усилия Армении по демократическому управлению вооруженными силами.

Стороны также обсудили другие вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обороны.

В начале прошлой недели Армен Григорян отбыл в Вашингтон, где встретился, в частности, с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

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