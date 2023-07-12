Секретарь Совбеза Армении встретился с заместителем секретаря обороны США

Согласно сообщению аппарата Совбеза, собеседники обсудили реализацию армяно-американских обучающих программ в области обороны, ход реформирования Вооруженных сил Республики Армения. В контексте последнего Григорян представил усилия Армении по демократическому управлению вооруженными силами.

Стороны также обсудили другие вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обороны.

В начале прошлой недели Армен Григорян отбыл в Вашингтон, где встретился, в частности, с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.