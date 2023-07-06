Оппозиционер Эдгар Казарян вместе с группой граждан начал акцию протеста с целью смещения премьер-министра

Оппозиционер Эдгар Казарян вместе с группой граждан со вчерашнего дня проводит акцию протеста с целью смещения премьер-министра Никол Пашиняна.

Казарян, инициировавший движение «Революция достоинства», год назад также предпринял неудачную попытку сместить Пашиняна. На этот раз он решил провести акцию протеста перед президентской резиденцией.

«Цель ночевки была в том, чтобы люди были уверены в нашей решимости и непоколебимости, чтобы сегодня в течение дня люди собрались здесь в знак поддержки. Поддержка людей позволит осуществить нашу главную программу: установить условный контрольно-пропускной пункт в сторону Баграмяна 26 и следить за въездом и выездом из этого объекта, в частности, премьер-министра Никола Пашиняна, который сейчас временно работает в этой резиденции, понять его намерения прибытия в это здание, принимаемые им решения и понять их соответствие интересам Армении и армянского народа», - сказал Казарян.

Бывший посол Армении в Польше и бывший член Республиканской партии Армении (РПА) Эдгар Казарян утверждает, что сейчас судьбоносный момент, если граждане сейчас не отстранят Пашиняна от власти, опасность новой армяно-азербайджанской военной эскалации возрастет. Оппозиционер напоминает, что после инициированной им прошлым летом попытки смены власти в сентябре начались боевые действия, а затем началась блокада Нагорного Карабаха.

«Сейчас мы видим те же опасности в трансформированных новых реалиях. Сейчас мы пытаемся предотвратить их своими действиями. Если и сейчас нам не удастся отстранить Никола Пашиняна от власти, значит, реальность поставит нас перед новыми вызовами, новыми реалиями», - подчеркнул оппозиционер.

Казарян начал свое движение вчера, в День Конституции, и сегодня, в момент нашей съемки, рядом с ним не было большого числа граждан. Мы спросили Казаряна, почему после прошлогодней неудачи на этот раз смена власти должна увенчаться успехом, на что он ответил: «Мы надеемся, что наш народ увидел, что он не предпринял решительных шагов и не добился результатов, привел к бедствию, опасности и ущербу. То же самое может произойти и сейчас. И, может быть, мотивированное этим, теперь отношение общества изменится. Если оно не изменится, есть большая вероятность, что мы станем свидетелями новых опасностей».

Оппозиционер продолжил акцию протеста перед Баграмяном 26 до конца рабочего дня - 18:00.

В правящей партии «Гражданский договор» не склонны реагировать на заявления Эдгара Казаряна.

«По крайней мере, видно, что среди граждан оппозиционные движения по большом счету не пользуются поддержкой. Граждане не разделяют повестку дня, с которой оппозиционные политики уже в который раз выходят на улицы», - сказал пресс-секретарь правящей фракции Ваагн Алексанян.

Провластный депутат отметил, что оппозиционер повторяется: «Эдгар Казарян продолжает оставаться самым интеллектуальным, самым ярким оппозиционным политическим деятелем с самой лучшей политической биографией, пользующимся самой большой популярностью в рядах оппозиции, но позвольте мне не комментировать его 15-е или 16-е подобные акции с аналогичным нарративом».

Несколько месяцев назад Эдгар Казарян был единым кандидатом оппозиции на должность омбудсмена Армении. Его встреча с представителями правящего большинства в парламентской комиссии сопровождалась взаимными оскорблениями.