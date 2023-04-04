«Шут, клоун, позор» - словесная перепалка во время обсуждения кандидатов в омбудсмены

Первый вопрос касался кандидата от оппозиции. Это Эдгар Казарян, выдвинутый фракциями «Айастан» и «Честь имею». Казарян был бывшим руководителем аппарата Конституционного суда, бывшим послом РА в Польше.

Выступление кандидата от оппозиции носило политический характер, в нем были квалификации в адрес действующей власти, например, выражение «преступный режим» и т.п. Провластные депутаты были этим возмущены и прервали его выступление, началась бурная словесная перепалка.

«Кого вы привели в Национальное собрание? Это позор. Кого это привели фракции «Айастан» и «Честь имею» и высмеивают права человека в нашей стране?» - заявили депутаты правящей фракции.

Его также назвали шутом и клоуном. А кандидат в омбудсмены не имел даже права продолжить свое выступление. Провластные депутаты покинули зал заседаний.

«Я не реагирую только потому, что они не достойны не только обсуждения, но и вообще внимания», - сказал Эдгар Казарян уже в беседе с журналистами.

Во второй части обсуждения кандидатур на должность омбудсмена уже была представлена ​кандидат от власти, заместитель генерального прокурора Анаит Манасян. Обсуждение на этом этапе прошло мирно, никто его не прервал. Провластные депутаты задали ей различные вопросы, в том числе о том, какова ее позиция по отношению к тем гражданам, которые жалуются на власть, правительство, готова ли она давать ход их жалобам. Анаит Манасян сказала, что будет защищать граждан вне зависимости от их политических взглядов. Депутаты от оппозиции в этом заседании не участвовали, присутствовала только председатель комиссии Тагуи Товмасян.

По завершении заседания комиссия утвердила кандидатуру Анаит Манасян на должность омбудсмена. За нее проголосовали депутаты правящей фракции «Гражданский договор».

За единого кандидата, выдвинутого оппозиционными фракциями «Айастан» и «Честь имею», проголосовала только глава комиссии, оппозиционный депутат Тагуи Товмасян.

Кандидатура заместителя прокурора Анаит Манасян будет обсуждена на пленарном заседании парламента.