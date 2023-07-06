Нагорный Карабах не отказался от встречи с Баку при посредничестве США – глава МИД НК

Нагорный Карабах не отказывался от встречи с представителями Баку в третьей стране в прошлом месяце при посредничестве США. Об этом в ответ на вопрос Радио Азатутюн заявил министр иностранных дел Нагорного Карабаха Сергей Казарян, отметив, что для того, чтобы встреча состоялась, Баку необходимо показать, что он готов к диалогу.

Сергей Казарян сообщил, что Нагорный Карабах периодически получает предложения от разных стран и международных организаций об организации встречи между Степанакертом и Баку. Дискуссии в этом направлении продолжаются.

Переговоры не могут проходить под давлением, подчеркнул глава МИД Нагорного Карабаха.

В начале недели руководитель правящей фракции «Свободная Родина» Национального собрания Нагорного Карабаха Артур Арутюнян сообщил Радио Азатутюн, что поступило предложение о прямом диалоге между Степанакертом и Баку на территории третьей страны при посредничестве США, однако встреча не состоялась из-за опасений Степанакерта.