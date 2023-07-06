Состоялись трехсторонние оборонные консультации Армения-Греция-Кипр

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении, с армянской стороны в консультациях участвовала делегация во главе с начальником управления оборонной политики и международного сотрудничества МО РА Левоном Айвазяном.

«В ходе консультаций был обсужден ряд вопросов безопасности, касающихся интересов трех стран, а также вопросы сотрудничества.

Стороны подтвердили свою готовность предпринять совместные шаги по укреплению обороноспособности и военной безопасности трех стран.

По итогам обсуждений была подписана ежегодная программа трехстороннего военного сотрудничества, включающая ряд мероприятий в Армении, Греции и на Кипре.

В завершении консультаций делегации принял также командир Национальной гвардии Республики Кипр, генерал-лейтенант Димокритос Зервакис», - говорится в сообщении.