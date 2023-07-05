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Армения

ПА ОБСЕ приняла все предложения делегации Армении

Принятый вчера заключительный документ Парламентской ассамблеи ОБСЕ от 2023 года, Ванкуверская декларация, призывает Азербайджан вывести свои вооруженные силы с суверенной территории Армении, обеспечить беспрепятственное прохождение людей и товаров через Лачинский коридор в соответствии с решением Международного суда от 22 февраля 2023 года, а также сформировать позитивную повестку дня в тесном сотрудничестве с международным сообществом, чтобы гарантировать права и безопасность армян Нагорного Карабаха.

Декларация призывает освободить всех удерживаемых лиц и выяснить судьбу всех лиц, пропавших без вести во время нагорно-карабахского конфликта, защитить культурное наследие региона и поддержать процесс разминирования.

Документ призывает Армению и Азербайджан продолжать переговоры с целью подписания всеобъемлющего мирного соглашения на основе признания территориальной целостности друг друга, приветствует дипломатические усилия США и Европейского союза, которые способствуют налаживанию диалога и взаимного доверия между Арменией и Азербайджаном.

«Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла все предложения делегации Армении», - написал в Facebook председатель постоянной комиссии по внешним отношениям Национального собрания Армении, руководитель армянской делегации в ПА ОБСЕ Саркис Ханданян.

На летней сессии ПА ОБСЕ, проводимой в канадском Ванкувере, Ханданян был также избран заместителем председателя комиссии Ассамблеи по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам.

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