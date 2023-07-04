Жизнь годовалого ребенка, в тяжелом состоянии перевезенного из Карабаха в Армению, вне опасности

24 июня годовалого малыша в крайне тяжелом состоянии вывезли из Нагорного Карабаха на вертолете российские миротворцы. В те дни азербайджанская сторона закрыла КПП на мосту Хакари даже для тяжелобольных пациентов. Вертолет, перевозивший Монте, приземлился в Сисиане, где его уже ждал реанимобиль ереванского медицинского центра «Арабкир».

«При поступлении его состояние было довольно тяжелым в связи с воспалением головного мозга, нарушениями сознания, двигательными нарушениями», - представил состояние ребенка в тот день заведующий отделением реанимации медцентра «Арабкир» Ашот Гюльбудагян.

Он рассказал, что вначале, когда ребенок еще находился в детской больнице «Аревик» в Степанакерте, его состояние пытались облегчить дистанционными консультациями, но в итоге это оказалось невозможным. У ребенка, поступившего с тонзиллитом, ангиной, вирус проник в нервную систему и поразил головной мозг.

«Конкретно для этого ребенка нужно было противовирусное лекарство, которое он должен был получать, там было одно или два», - сказал заведующий реанимационным отделением медцентра «Арабкир».

«Нам нужны были определенные специфические тесты, которые проводятся только в Армении», - сказала детский невролог медцентра «Арабкир» Ани Шарян.

Здесь, в Ереване, уже начали работать реаниматолог, невролог, специалист по реабилитации. Врачи медцентра «Арабкир» подчеркивают, что жизнь малыша уже вне опасности, они надеются, что вскоре наступит полное выздоровление.



К маленькой железной кровати с именем «Монте» поочередно подходят разные специалисты, с ним проводятся реабилитационные и неврологические упражнения.

В Нагорном Карабахе особенно остро стоит проблема неврологов, подчеркнула детский невролог Ани Шарян. С 2021 года специалисты медицинского центра регулярно выезжали в Карабах для консультаций, закрытая дорога осложняла ситуацию. Несколько дней назад заведующая неврологическим отделением Биайна Сухудян на машине Красного Креста вновь прибыла в Степанакерт.

Только родители знают, что значит безнадежно ждать с ребенком на руках, у которого серьезные проблемы со здоровьем.

«Днем сказали: везем ребенка в Армению, мы собрались, потом сказали, что есть проблемы со стороны Азербайджана, воздушный путь не открыт, ведутся переговоры, прошла ночь, в 10 часов утра воздушный путь был открыт, нас отправили в Ереван на вертолете», - рассказал отец Монте Карен Григорян.



Родители Монте были вынуждены прождать в Степанакерте сутки, пока азербайджанцы хотя бы разрешат доставить ребенка в Ереван воздушным путем. У Монте тогда уже начались судороги.

Отец еще не видел находящегося в реанимации малыша, он представляет его лицо только с улыбкой, таким оно было до злополучной ангины.



Медицинский персонал два раза в день информирует родителей о состоянии здоровья ребенка и иногда позволяет матери навестить сына.

Карен и Нарине ждут выздоровления сына в предоставленном больницей жилье, надеясь, что наземным или воздушным путем смогут втроем вернуться в Мартакерт в хорошем настроении.