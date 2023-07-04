Никол Пашинян направил поздравительное послание Джо Байдену

В послании, текст которого размещен на официальном сайте главы армянского правительства, говорится:

«Многоуважаемый господин президент,

От имени Республики Армения и от себя лично сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Соединенных Штатов Америки с Днем независимости.

Соединенные Штаты и их народ прошли сложный процесс построения государства путем объединения вокруг идеи независимости, формирования видения демократического будущего и совместного преодоления трудностей. Продолжающееся лидерство США в вопросах демократии способствует продвижению во многих странах фундаментальных ценностей свободы, равенства и неотъемлемых прав человека.

Активные армяно-американские двусторонние отношения в последние годы, особенно в сферах демократических реформ, укрепления верховенства закона и борьбы с коррупцией, являются многообещающими. Рад сообщить, что между нашими правительствами существует основанное на взаимном доверии сотрудничество, которое дает возможность эффективно решать существующие вызовы и еще больше укреплять связь между нашими государствами и народами.

Мы высоко ценим позицию США в поддержке территориальной целостности, суверенитета и демократии Республики Армения, которая была продемонстрирована на практике в течение 2021-2022 гг. Мы также высоко ценим усилия США по установлению прочного и стабильного мира на Южном Кавказе, урегулированию армяно-азербайджанских отношений, защите прав и безопасности народа Нагорного Карабаха. Республика Армения продолжает придерживаться повестки мира во имя нерушимости территориальной целостности Республики Армения, во имя независимости, суверенитета и долгосрочного мирного развития в регионе.

Господин президент, еще раз поздравляю Вас с Днем независимости и желаю Вам и американскому народу благополучия, мира и дальнейшего прогресса».