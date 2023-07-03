Не было предпринято достаточных усилий, чтобы остановить войну на максимально выгодных для Армении и Карабаха условиях - Оник Гаспарян

«Нужны средства противовоздушной обороны. - Что для этого нужно? – Столько-то денег. - У вас они будут. Что еще нужно? Звание нужно, медаль нужна? Они у вас будут. Деньги нужны? Они у вас будут? Что еще нужно? Нужна еда, она у вас будет... Я сказал, что бы ни пожелала армия, я не скажу «нет», армия не услышит от меня слова «нет». Все, что нужно, у вас будет. И все, что у меня просили, получили», - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании следственной комиссии НС по изучению обстоятельств 44-дневной войны на прошлой неделе.

Премьер-министр заверяет, что перед 44-дневной войной 2020 года ничего не жалел для повышения боеспособности армии, обеспечивал Вооруженные силы всем необходимым, в том числе средствами ПВО и сверхсовременными самолетами Су-30.

Между тем, занимавший во время 44-дневной войны должность начальника Генштаба ВС Оник Гаспарян представляет иную реальность.

В объемном заявлении, обнародованном на прошлой неделе, Гаспарян утверждает, что во второй половине августа 2020 года, т. е. ровно за месяц до начала войны, на заседании Совета безопасности он доложил премьер-министру, что эффективность общей группировки ПВО оценивается как «слабая», силами и средствами имеющейся РЭБ невозможно эффективно подавить системы управления противника, возможности разведывательных органов слабы, для борьбы с БПЛА азербайджанской стороны необходимы ПВО, средства радиоэлектронной борьбы, необходимое количество беспилотных летательных аппаратов. Но, как отмечает Оник Гаспарян, «возможности по их приобретению минимальны, так как этот вопрос невозможно решить посредством бюджета».



В целом Оник Гаспарян представляет ситуацию, создающую впечатление, что Вооруженные силы Армении оказались не готовы к широкомасштабной войне. По словам бывшего высокопоставленного военного, необходимо было модернизировать системы управления огнем танков, решить вопрос децентрализации складов с боеприпасами и создания подземных складов. Были проблемы даже в вопросе оказания медицинской помощи раненым. Как отмечает Оник Гаспарян, он передал премьер-министру, что действующая система не может удовлетворить требованиям крупномасштабных военных действий.

Бывший начальник Генштаба ВС подтверждает, что после июльских операций 2020 года премьер-министр действительно спрашивал их, каковы потребности армии, и отмечает, что, по сути, шло приобретение необходимых средств, в то же время констатируя: «Однако следует понимать, что до начала войны оставалось всего два месяца и практически вопрос не мог быть решен. Нам не удалось реализовать мероприятия, предусмотренные планом модернизации Вооруженных сил на 2018-2024 годы, и приобретение вооружения и военной техники, в результате чего не удалось довести военную мощь Вооруженных сил до запланированного уровня. То есть, война началась в невыгодных для нас условиях», - подчеркнул Гаспарян.

«Оценка заключалась в том, что в случае возобновления широкомасштабной войны будет непросто, но Армия обороны и Вооруженные силы Армении способны выполнить поставленную перед ними задачу, причем в том числе в результате тех достижений, которые были достигнуты. Потому что были приобретены средства ПВО...», - сказал Пашинян.

Оник Гаспарян возражает: мы никогда не представляли руководству государства нереалистичных оценок. «Боевую задачу будем выполнять до конца, не означает до победы. А означает, что в самой сложной ситуации будем бороться со сверхнапряжением всех сил до последней возможности», - сказал он.

Гаспарян утверждает, что Вооруженные силы, несмотря на свои недостатки и упущения, в течение 44 дней сражались с многократно превосходящими силами противника и нанесли ему большие потери, предоставив властям возможность принимать политические решения.

Упущения, допущенные органами госуправления, существенно повлияли на эффективность военных действий

Гаспарян открыто обвиняет правительство Пашиняна в ряде упущений в системе государственного управления при проведении мероприятий в сфере обороны, которые, как он утверждает, существенно повлияли на эффективность военных действий. «В условиях блокады вследствие слабой дипломатической работы было неэффективно организовано бесперебойное и регулярное снабжение Вооруженных сил необходимым количеством ракет и боеприпасов, вследствие чего не было полноценной возможности возмещать расходы ракет и боеприпасов, а также потерь вооружения и военной техники», - отмечает он.

Хотя Пашинян утверждает, что он предоставил все, что просила армия, однако бывший начальник Генштаба ВС отмечает, что были финансовые препятствия в вопросе привлечения добровольцев. А уже в дни войны ратификацией 27 октября международной конвенции «О вербовке и использовании наемников», по словам Гаспаряна был окончательно провален процесс вовлечения в войну большого количества добровольцев. «Вследствие безответственного подхода провалилась инициатива по участию в боевых действиях частных военных организаций и добровольцев из других стран», - отмечает он.

Представляя проблемы, существующие в системе государственного управления, Оник Гасапрян констатирует, что не было предпринято достаточных политико-дипломатических усилий, чтобы остановить войну на максимально благоприятных для Армении и Нагорного Карабаха условиях.

Я предложил премьер-министру кардинально улучшить отношения с Россией

Кстати, в своем пространном заявлении Оник Гаспарян несколько раз подчеркивает, что в июле 2020 года он предложил премьер-министру предпринять политико-дипломатические шаги для кардинального улучшения отношений с государствами-членами ОДКБ и особенно с Россией. «С первых же дней вступления в должность начальника Генштаба я предложил премьер-министру принять меры по кардинальному улучшению отношений с нашим стратегическим союзником Россией, представив четкую последовательность действий. Кстати, предложения были им приняты, и мы приступили к осуществлению намеченных мероприятий, однако серьезных успехов до начала войны не добились», - сказал экс-глава Генштаба.

По какой причине перед войной отношения Армении с ее стратегическим союзником - Россией ухудшились, Оник Гаспарян не поясняет.

«Была создана параллельная система управления»

Высокопоставленный военный обращается к еще одному обвинению Пашиняна в адрес Вооруженных сил.

«Президент Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] говорил одно, Генштаб ВС – другое, затем подтверждал то, что сказал президент Арцаха», - сказал премьер-министр.

В ответ экс-начальник Генштаба ВС заявлят: причина была в том, что, по сути, была создана параллельная система управления, когда из Карабаха президент, различные чиновники и другие лица с неясными полномочиями представляли премьер-министру информацию в обход командования Армии обороны. Это часто вызывало путаницу и требовало дополнительных усилий для объективной оценки ситуации», - отмечает Гаспарян.



На эти возражения Оника Гаспаяна и его утверждения о проблемах, существовавших в Вооруженных силах до войны 2020 года, премьер-министр Никол Пашинян пока не ответил.