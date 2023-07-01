Тела двоих погибших в Карабахе военнослужащих перевезены в Армению

Об этом сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян, отметив, что это было сделано в соответствии с пожеланиями их родителей, чтобы они были похоронены на военном кладбище «Ераблур» в Ереване.

Ранее Степанян сообщал, что Азербайджан не разрешал перевозку тел двоих погибших военнослужащих в Армению.

«Азербайджан продолжает ложно утверждать, что погибшие военнослужащие были представителями ВС РА, готовя почву для новых нападений», - отметил Степанян.

Он отметил, что офис по защите прав человека Нагорного Карабаха уже собрал и вскоре опубликует «необходимые факты и документы, доказывающие ложность азербайджанских утверждений».