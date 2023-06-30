В Вашингтоне считают переговоры Мирзояна и Байрамова конструктивными

Об этом вчера на брифинге сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Мэтью Миллер.

«Мы считаем, что переговоры были конструктивными. Сегодня госсекретарь США проводит отдельные встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, а также проведет с ними совместную встречу. Сегодня он проинформирует о том, как прошли переговоры», — сказал Миллер на брифинге перед заключительной сессией переговоров.

Миллер ответил на вопрос о возможных планах приглашения министров двух стран в будущем. «Я не буду комментировать возможные будущие переговоры, пока не закончится то, что происходит сейчас», - отметил он.

После брифинга состоялась заключительная сессия армяно-азербайджанских переговоров с участием госсекретаря США, по итогам которой было опубликовано совместное сообщение. Согласно этому документу, в частности, Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов «достигли согласия еще по нескольким статьям проекта соглашения и зафиксировали прогресс во взаимопонимании».