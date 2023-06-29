Степанакерт и Баку обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня

Армия обороны Нагорного Карабаха сообщила, что 29 июня около 18:10 Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из стрелкового оружия по комбайну, выполнявшему сельскохозяйственные работы на полях общины Чартар.

«С армянской стороны потерь нет. В то же время Минобороны Азербайджана распространило дезинформацию о том, что якобы подразделения Армии обороны открыли огонь в том же направлении в сторону азербайджанских позиций», - отметили в Степанакерте.

Ранее Армия обороны сообщала, что 29 июня около 16:54 ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из стрелкового оружия по комбайну, выполнявшему сельскохозяйственные работы на полях общины Мачкалашен.

Согласно сообщениям, о нарушениях режима прекращения огня было проинформировано командование российского миротворческого контингента.

Между тем, Министерство обороны Азербайджана распространило сообщение об обстреле азербайджанских позиций «армянскими незаконными вооруженными формированиями в зоне временной дислокации российских миротворцев на территории Карабахского региона Азербайджана».

Кроме того, в Баку заявили, что армянские силы в Карабахе предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Шушинского и Физулинского районов. «В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены», - заявили в ведомстве, передают азербайджанские СМИ.