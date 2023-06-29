Премьер-министр Армении принял делегацию Госдепартамента США

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Армении, Пашинян выразил удовлетворение динамичным развитием армяно-американских отношений и подчеркнул поддержку администрации США в продвижении демократических реформ в нашей стране.

Сообщается, что собеседники коснулись происходящих в регионе и на международной арене процессов, а также представляющих взаимный интерес различных вопросов.

«Были обсуждены вопросы, связанные с гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе вследствие незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, провокационными и агрессивными действиями Азербайджана на армяно-азербайджанской границе и на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, ходом переговоров по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном, а также армяно-турецким процессом», - говорится в сообщении.