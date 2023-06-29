Азербайджан вел информационную подготовку к провокации – Пашинян

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания правительства в четверг.

Одновременно премьер подчеркнул, что азербайджанская провокация преследовала цель нейтрализации «усилий по установлению мира между Арменией и Азербайджаном и поднятия вопроса обеспечения прав и безопасности народа Нагорного Карабаха».

Напомним, что согласно сообщениям властей Нагорного Карабаха, 28 июня, в 01:30, подразделения Вооруженных сил Азербайджана, применяя артиллерию и БПЛА, открыли огонь по армянским позициям в направлении Мартуни и Мартакерта, в результате чего погибли четверо карабахских военнослужащих.

Принося соболезнования родным и близким погибших, Пашинян подчеркнул, что данная военная провокация Азербайджана долгое время подготавливалась информационными «атаками» со стороны Баку, который утверждал о том, что Армия обороны Нагорного Карабаха на разных участках, якобы, нарушает режим прекращения огня.

Как отметил армянский премьер, власти Нагорного Карабаха последовательно выявляли дезинформацию со стороны Азербайджан. «В этих условиях становится очевидным, что Азербайджан ведет последовательную политику обострения ситуация и изгнания армян из Нагорного Карабаха. То есть, это та политика, о которой мы долгое время предупреждаем. Образ действия Азербайджана все более и более воспринимается международным сообщество соответствующим образом, самым свежим доказательством чего является принятая на прошлой неделе резолюцию Совета Европы», - сказал премьер.

Пашинян отметил, что принятая 22 июня Парламентской Ассамблеей Совета Европы резолюция «Об обеспечении свободного и безопасного передвижения по Лачинскому коридору» является важной с точки зрения привлечения внимания международного сообщества к гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе.

Пашинян напомнил, что в эти дни армянская делегация во главе с министром иностранных дел продолжает переговоры с делегацией Азербайджана в Вашингтоне по согласованию текста мирного договора.

Как подчеркнул он, «целью провокации 27 июня являлась нейтрализация усилий по установлению мира между Арменией и Азербайджаном и поднятия вопроса обеспечения прав и безопасности народа Нагорного Карабаха».

«Мир в нашем регионе не имеет альтернативы, и наше правительство, сталкиваясь лицом к лицу со всеми проблемами и трудностями, продолжит политику мира», - резюмировал премьер-министр Армении.