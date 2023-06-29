Ереван и Степанакерт опровергли сообщение Баку о нарушениях режима прекращения огня

«Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения Вооруженных сил Республики Армения 28 июня в период с 22:35 до 23:15 вели огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной и юго-западной частях приграничной зоны, является дезинформация», - говорится в сообщении Министерства обороны Армении.

Официальный Баку утверждает, что Вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские позиции в направлении населенных пунктов Зяйлык и Истису Кельбаджарского района и Гейдарабад Нахичеванского района.

Министерство обороны Нагорного Карабаха, со своей стороны, опровергает заявление Министерства обороны Азербайджана о том, что подразделения Армии обороны с 23:55 28 июня до 00:50 29 июня вели огонь «в направлении азербайджанских позиций, расположенные на оккупированных территориях Шушинского района», назвав его очередной дезинформацией.