США глубоко обеспокоены гибелью людей в Нагорном Карабахе – представитель Госдепа

«Эти последние инциденты подчеркивают необходимость воздерживаться от боевых действий и добиваться прочного и достойного мира. Соединенные Штаты привержены оказанию сторонам помощи в достижении этой цели», - написал Миллер.

Отметим, что согласно сообщениям властей Нагорного Карабаха, 28 июня, в 01:30, подразделения ВС Азербайджана из артиллерийских средств, применив также БПЛА, открыли огонь по армянским позициям в направлении Мартуни и Мартакерта, в результате чего погибли четверо карабахских военнослужащих.

Напряженность в зоне нагорного-карабахского конфликта происходит на фоне проходящих в США переговоров между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана.

Парламент Нагорного Карабаха вчера призвал находящуюся в Вашингтоне делегацию Армении «незамедлительно прекратить начатые переговоры до установления полного прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и на границах Республики Армения и предоставления документальных гарантий его соблюдения».