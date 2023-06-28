Вашингтонские переговоры сопровождаются обстрелами и жертвами в Карабахе. Степанакерт требует их прекратить

Незамедлительно прекратить начатые переговоры до установления полного прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и на границах Армении. С таким требованием Национальное собрание Нагорного Карабаха обратилось к армянской делегации, которая со вчерашнего дня ведет переговоры с азербайджанской стороной в Вашингтоне. Спустя несколько часов в Ереване все еще не отреагировали на это заявление.

Проект заявления представил спикер парламента Артур Товмасян: «От имени народа Республики Арцах [Нагорного Карабаха – ред.] обращаемся к делегации Республики Армения на переговорах в Вашингтоне с призывом незамедлительно прекратить начатые переговоры до установления полного прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом и на границах Республики Армении и предоставления документальных гарантий его соблюдения. В противном случае продолжение переговоров будет означать поощрение агрессивного поведения азербайджанской стороны и привилегированность на международном уровне».

Переговоры в Вашингтоне сопровождаются обстрелами и жертвами на линии соприкосновения с Карабахом и на границах Армении. На повестке дня находится проект мирного договора, ни армянская, ни азербайджанская стороны не говорят открыто об обсуждаемых вопросах и разногласиях, но они становятся очевидными, судя по акцентам сообщений.

Перед началом армяно-азербайджанских переговоров в Вашингтоне делегации Армении и Азербайджана по отдельности встретились с госсекретарем США. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, по сообщению МИД Армении, подчеркнул необходимость отказа Азербайджан от воинственной риторики, а также императив возвращения всех армянских военнопленных, а глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов подчеркнул, что вооруженные силы Армении должны быть выведены с азербайджанских территорий.

Как становится ясно из сообщения, Армения продолжает подчеркивать необходимость диалога Баку-Степанакерт под международной эгидой, а Азербайджан, отвергающий эту перспективу, продолжает говорить о своей территориальной целостности.

«Арарат Мирзоян представил гуманитарный кризис, сложившийся вследствие незаконного блокирования Лачинского коридора. Министр Мирзоян подчеркнул необходимость отказа Азербайджаном от воинственной риторики, а также императив возвращения всех армянских военнопленных. Была подчеркнута важность обеспечения процесса делимитации границы между Арменией и Азербайджаном на основе Алма-Атинской декларации и карты 1975 года, отвода войск с границы, а также решения надлежащим образом вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха, в качестве важного фактора для установления долгосрочного мира в регионе», - говорится в сообщении МИД Армении.

Азербайджанская сторона пожаловалась, что «Ереван пытается помешать мирному процессу и прибегает к провокациям». Но никакой конкретики приведено не было.

«Было отмечено, что для успешного завершения мирного процесса необходимо воздерживаться от провокационных действий, вывести армянские вооруженные силы с азербайджанских территорий, уважать территориальную целостность Азербайджана как на словах, так и на деле», - сообщил МИД Азербайджана.

Армяно-азербайджанские переговоры сначала прошли с участием госсекретаря США, затем продолжились в двустороннем формате.