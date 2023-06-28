Парламент Нагорного Карабаха требует от делегации Армении прекратить переговоры в Вашингтоне

Национальное собрание Нагорного Карабаха в единогласно принятом сегодня заявлении обратилось к находящейся в Вашингтоне делегации Армении, потребовав «незамедлительно прекратить начатые переговоры до установления полного прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом [Нагорным Карабахом – ред.] и на границе Армении и предоставления документальных гарантий его соблюдения».

«В противном случае продолжение переговоров будет означать поощрение агрессивного поведения азербайджанской стороны и привилегии на международном уровне», - говорится в заявлении, которое на заседании парламента Нагорного Карабаха огласил председатель НС Артур Товмасян.

«Азербайджан не только намеренно морит голодом население Арцаха, но и поставил его на грань уничтожения. Арцах никогда не был и не будет в составе независимого Азербайджана, и любые дискуссии по этому поводу для нас неприемлемы. Это наша красная линия, которую никто не имеет права нарушать», - сказал Товмасян.

Совет Безопасности ООН, руководителей стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ парламент Нагорного Карабаха призывает «помимо сочувствующих заявлений, призывов и советов предпринять конкретные практические шаги, в частности, применить санкции в отношении Азербайджана, сдержав его агрессивные посягательства».

Российскую Федерацию карабахские парламентарии призывают «в рамках миротворческой миссии РФ более жесткими средствами пресечь антигуманные, геноцидальные действия Азербайджана».

Армия обороны Нагорного Карабаха сегодня рано утром сообщила, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из артиллерийских средств в направлении армянских позиций в Мартуни и Мартакерте, в том числе с применением беспилотников, с армянской стороны погибли четверо военнослужащих.

«Примечательно, что этот новый инцидент из числа периодических нарушений режима прекращения огня со стороны Азербайджана также был зафиксирован в то время, когда при посредничестве госсекретаря США в Вашингтоне проходят очередные переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана по вопросам мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Это, безусловно, еще раз подтверждает и свидетельствует о том, что переговоры по «мирному договору» на самом деле не что иное, как имитация формирования атмосферы прочного мира и стабильности в регионе якобы в контексте международных усилий», - говорится в заявлении парламента Нагорного Карабаха.