«Пашинян пытался показать, что он был обманут и введен в заблуждение во время войны» - оппозиционер

По убеждению секретаря оппозиционной парламентской фракции «Честь имею» Тиграна Абраамяна, вчера в следственной комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны премьер-министр пытался показать, что во время войны он не был информирован, был обманут и введен в заблуждение, что та или иная структура предоставляла ему неверную или противоречивую информацию, между тем эти оправдания, по словам Абраамяна, не освобождают Никола Пашиняна от ответственности.

«Он говорит: знаете, во время войны я был некомпетентен, такой-то генерал сказал мне это, такой-то партнер сделал то, третий не выполнил свои обязанности. Это не только никак не освобождает этого человека от ответственности, но еще больше утяжеляет то преступление, которое имеет место, - сказал Абраамян, отметив: - То есть, Никол Пашинян принимал важные политические решения в период войны, для чего фактически не имел нужной фактологической базы, и ответственность за это нес именно он, потому что были соответствующие институты, которые могли предоставить дополнительную информацию, скорректировать, попытаться максимально смягчить ту противоречивую часть».

По словам Тиграна Абраамяна, на заседании следственной комиссии Пашинян, с одной стороны, утверждал, что уже в 2019 году ему было ясно, что Азербайджан идет на военные действия, о чем он говорил и на закрытом заседании Совета безопасности, однако, с другой стороны, в этот период он предпринимал такие шаги, которые обостряли ситуацию.

«Фактически, на закрытом заседании в марте он обсудил и также сообщил, что процесс ведет к этому, но в августе того же года, то есть, через 5-6 месяцев после этого, понимая напряженность и обостренность ситуации и то, что Азербайджан, фактически, ищет повод для войны, заявил в Арцахе [Нагорном Карабахе - ред.], что «Арцах - это Армения и точка», здесь есть противоречие», - подчеркнул оппозиционный депутат.

Вчера в следственной комиссии около шести часов отвечая на вопросы членов своей команды, Пашинян заявил, что ровно за два дня до войны, 25 сентября 2020 года, как соответствующие структуры, так и международные партнеры заверяли его, что вероятность войны составляет 30 процентов. Между тем, оппозиционный депутат возражает: в предвоенный период происходило много событий, которые показали, что вероятность войны составляет более 30 процентов.

«После известных тавушских событий июля 2020 года Азербайджан начал довольно масштабные совместные военные учения с Турцией, как на всей территории Азербайджана, так и в Нахичеванской Автономной Республике. В те дни в Азербайджан осуществлялись довольно большие поставки из Турции и Израиля, поступали сообщения, которые впоследствии подтвердились, в том числе и со стороны высокопоставленных российских официальных лиц, о том, что Турция вербует наемников с целью переброски их в Арцах, факт чего был очевиден и на арцахском фронте. В Азербайджане проводилась мобилизация не только живой силы, но и транспортных средств и т.д. То есть, помимо двух указанных им факторов, было много других факторов, которые не только свидетельствовали о том, что вероятность войны явно возрастает, но и резко повышали эту вероятность. Я не могу сказать, почему он указывает эти 30 процентов, наверное, пытается показать общественности, что на самом деле вероятность была невелика, что он был обманут, введен в заблуждение и прочее, или какие-то структуры неправильно работали. Но на самом деле то, что происходило, помимо указанных им двух факторов, существенно повышало вероятность, намного выше 30 процентов», - сказал Тигран Абраамян.