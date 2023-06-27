Для сдерживания Азербайджана осуждения недостаточно, необходимы практические шаги - Гегам Манукян

Вместо дежурных заявлений предпримите практические шаги по снятию более чем полугодовой блокады Нагорного Карабаха и предотвращению гуманитарной катастрофы. Таково обращение АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) к международному сообществу. Оппозиционная партия с утра пытается с помощью акций протеста донести до международного сообщества этот свой призыв.

«Безнаказанность азербайджанцев привела к тому, что Арцах [Нагорный Карабах – ред.] отрезан от всего мира, Арцах не имеет доступа к основным продуктам питания, лекарствам и предметам первой необходимости», - заявили протестующие.

Члены АРФД и другие граждане начали однодневный сидячий пикет перед посольствами США, России, Франции и представительством Евросоюза в Ереване. Депутат оппозиционной фракции «Айастан», член АРФД Гегам Манукян сказал, что, особенно сейчас для сдерживания Азербайджана заявлений и осуждения международного сообщества недостаточно, необходимы практические шаги.

«Основная задача – громко говорить о той критической ситуации, которая существует в Арцахе, о той глухой блокаде, которая существует, что счет идет на дни, уже заканчиваются запасы предметов первой необходимости, нет газа, электричества», - сказал Манукян.

Оппозиционеры подчеркивают, что шаги по снятию блокады Карабаха в первую очередь должна предпринять Россия как сторона трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

«В случае с Российской Федерацией тем более, у России есть обязательства согласно заявлению от 9 ноября, к сожалению, сегодня гарантом безопасности в Арцахе остаются только российские миротворческие силы. И в ближайшие годы присутствие там российских миротворческих войск обязательно, что обеспечит минимальные условия безопасности. Но и со стороны РФ ожидаются гораздо более практические шаги, потому что разнузданность Азербайджана переходит все границы», - отметил Гегам Манукян.

Депутат фракции «Айастан» Анна Григорян сказала: «В конце концов, понятно, что именно Российская Федерация имеет самый большой политический, дипломатический и военный инструментарий в нашем регионе и является третьей стороной заявления от 9 ноября, посредником, поэтому именно Россия в первую очередь здесь должна предпринять четкие шаги по снятию блокады».

Оппозиционный депутат Гегам Манукян сравнил блокаду Карабаха с блокадой Ленинграда во время Второй мировой войны, заявив, что эту блокаду необходимо прорвать. «Эту блокаду нужно всеми способами прорвать, как была прорвана блокада во время войны», - сказал он.

По словам Манукяна, правительство Армении, в свою очередь, не должно отделять вопрос Нагорного Карабаха от армяно-азербайджанских переговоров, чтобы предотвратить геноцид.

Хотя власти Армении не исключают, что вопрос Нагорного Карабаха может не найти места в мирном договоре, однако они всегда подчеркивают, что для достижения мира необходимо решить вопрос прав и безопасности народа Карабаха. Точки зрения Еревана и Баку не совпадают, Азербайджан до сих пор отказывается обсуждать это предложение Еревана.

Сидячие пикеты, инициированные Верховным органом АРФД перед диппредставительствами, будут продолжаться в течение всего дня и завершатся уже завтра утром, итоги акций будут подведены перед офисом ООН.