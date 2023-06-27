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Нагорный Карабах

Начались акции протеста АРФ «Дашнакцутюн» под лозунгом SOS Artsakh

Сегодня утром начались акции протеста АРФ «Дашнакцутюн» под лозунгом SOS Artsakh.

В частности, начался сидячий пикет перед посольством России в Ереване. Граждане с различными плакатами пришли призвать Россию как сторону трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года предпринять шаги по снятию блокады Нагорного Карабаха.

Этими действиями оппозиция пытается еще раз привлечь внимание международного сообщества к незаконной блокаде Нагорного Карабаха.

Нагорный Карабах уже около семи месяцев находится в блокаде, с 15 июня – в полной блокаде. Движение транспорта Красного Креста было восстановлено только в минувшее воскресение. Гуманитарные грузы не поступают в Карабах уже 13 дней, там уже возникли серьезные проблемы с продовольствием, отсутствует ряд важных продуктов питания и медикаментов.

Оппозиция начала одновременно 24-часовые акции не только перед посольством России, но и перед посольствами других стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - США и Франции, а также перед представительством Евросоюза в Армения.

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