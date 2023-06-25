Глава МИД Армении отправится в Вашингтон для переговоров со своим азербайджанским коллегой

Об этом сообщает МИД Армении.
Очередной раунд армяно-азербайджанских переговоров на уровне министров иностранных дел должен был состояться в Вашингтоне 12 июня, однако в МИД Армении сообщили, что они были отложены по просьбе Баку.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отправится с рабочим визитом в Вашингтон. Очередной раунд обсуждения соглашения об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном начнется там с 27 июня.
Об этом сообщает МИД Армении.
Очередной раунд армяно-азербайджанских переговоров на уровне министров иностранных дел должен был состояться в Вашингтоне 12 июня, однако в МИД Армении сообщили, что они были отложены по просьбе Баку.