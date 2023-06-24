ЧВК "Вагнер" идёт на Москву

Ростов-на-Дону под контролем наёмников, в Воронеже - взрывы, на улицах Москвы - бронетехника. Что происходит в России в последние сутки: военный демарш Евгения Пригожина и введение режима контртеррористической операции в ряде регионов. ФСБ возбудило уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу, Путин записал видеообращение, где назвал действия ЧВК - изменой и предательством. Ситуация развивается стремительно и обостряется с каждым часом. Собрали подробности того, что известно к этому часу.