Министр обороны Армении и губернатор штата Канзас обсудили процесс реализации договоренностей по сотрудничеству

Об этом сообщает официальный сайт Министерства обороны Армении.

Отмечается, что на встрече присутствовала также посол США в РА Кристина Квин.

«В ходе встречи был обсужден нынешний процесс сотрудничества между министерством обороны РА и национальной гвардией Канзаса.

Стороны обсудили также процесс реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита министра обороны РА в штат Канзас в сентябре прошлого года по новым направлениям сотрудничества.

В ходе встречи стороны констатировали прогресс запланированного сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес (профессиональная сержантская система, миротворчество, военная медицина, кибербезопасность, обмен опытом в сферах социального обеспечения военнослужащих и их семей и т.д.).

Достигнута договоренность продолжить сотрудничество, а также инициировать новые направления сотрудничества», - отмечается в сообщении оборонного ведомства Армении.