Американские законодатели требуют от администрации Байдена не допустить второго геноцида армян

Баку при поддержке президент Турции Реджепа Эрдогана сжимает кольцо вокруг Нагорного Карабаха, Вашингтон должен предотвратить надвигающийся геноцид армян, заявили американские конгрессмены.

В комиссии по правам человека имени Тома Лантоса Конгресса США прошли слушания по вопросу защиты народа Нагорного Карабаха, в которых приняли участие влиятельные конгрессмены, американские эксперты, бывшие послы. В своих выступлениях они предупреждали об опасности второго геноцида армян, призывали администрацию Байдена ввести санкции против Азербайджана, прекратить военную помощь Баку.

Конгрессмен-республиканец Крис Смит, который многие годы тщетно пытался добиться американских санкций против правительства Алиева, еще раз подчеркнул, что правительство Азербайджана должно понести ответственность за свои шаги.

«С 2020 года Азербайджан сжимает кольцо вокруг Нагорного Карабаха. Азербайджанские войска оккупировали не только большую часть бывшей территории НКАО, но и территории Армении. Пока наше правительство ведет переговоры с руководителями Азербайджана и Армении, мы в Конгрессе обязаны спросить, в каком направлении все это идет. Наша страна просто не может смириться с угрозой этнической чистки или геноцида в Нагорном Карабахе», - подчеркнул Смит.

Представитель правящей партии США, конгрессмен Джим Макговерн, подробно представив гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, находящемся уже седьмой месяц в блокаде, поставил вопрос: что делать, как реагировать на эту ситуацию? «Обеспечить защиту гражданского населения, что значит предпринять любые действия для предотвращения дальнейшей напряженности, которая может привести к новым войнам, новым зверствам», - сказал он.

Сопредседатель подкомитета по армянским вопросам Конгресса США, республиканец Гус Билиракис предложил практический шаг: прекратить американскую военную помощь Азербайджану. Резолюция № 907 Сената США «Акт о поддержке свободы», принятая в 1992 году, запрещает Вашингтону оказывать помощь Азербайджану до тех пор, пока президент США не доложит Конгрессу, что Азербайджан отказался от применения силы против Нагорного Карабаха и Армении. Однако после терактов 11 сентября Вашингтон возобновил сотрудничество с Азербайджаном в борьбе с угрозами американской безопасности, и за последние два десятилетия Баку получил от Вашингтона помощь в размере около 800 млн долларов.

«Азербайджан открыто использовал эти средства в агрессивной войне против Армении, военных преступлениях против ни в чем не повинных армян и для осуществления нынешней блокады», - заявил конгрессмен Билиракис, отметив, что будет продолжать борьбу до тех пор, пока США не дадут гарантии того, что американская военная помощь не будет используется для «увековечивания гуманитарных кризисов, кампаний геноцида или нападения на невинных».

Другой конгрессмен-республиканец Сэм Браунбэк, помимо прекращения военной помощи, потребовал от Белого дома направить в Нагорный Карабах делегацию для оценки ситуации на месте. По убеждению Браунбэка, цель Баку - очистить эту территорию от христиан.

«Азербайджан собирается отжать территорию, просто заставить население уехать и не возвращаться. Собираемся ли мы позволить вытеснить еще одно христианское население со своей родины? Все это осуществляется американским и израильским оружием, которое есть у азербайджанцев. Я считаю, что если Азербайджан не снимет блокаду, администрация президента Байдена должна задействовать резолюцию № 907», - заявил он.

Другой участвовавший в слушаниях сопредседатель подкомитета по армянским вопросам Фрэнк Пэллон в своем выступлении выразил убежденность в том, что Алиев целенаправленными действиями вытесняет армян из Карабаха и лишает их права жить на своей земле. Он также заявил, что архитектором кризиса в регионе является лидер Азербайджана.

«Алиев явно осуществляет преднамеренные действия по депортации коренного армянского населения, проживающего в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.], и лишению его права достойно и демократично жить на своей земле. Алиев считает, что может игнорировать эту проблему и не открывать Лачинский коридор, если мы ничего не сделаем, чтобы заставить его это сделать», - заявил конгрессмен-демократ.

Напомнив об очередном раунде армяно-азербайджанских переговоров в Вашингтоне на следующей неделе, Пэллон призвал администрацию Байдена предпринять все необходимые действия, чтобы не позволить Азербайджану воинственным поведением диктовать условия окончательного соглашения, поскольку, как он подчеркнул, это не будет способствовать установлению справедливого и стабильного мира в регионе.

Параллельно со слушаниями более 50 членов Палаты представителей Конгресса США также направили письмо госсекретарю Энтони Блинкену, в котором потребовали от администрации Байдена прекратить всю военную помощь Азербайджану и призвали Вашингтон более жестко отреагировать на продолжающуюся блокаду и агрессию Азербайджана против 120-тысячного армянского населения Нагорного Карабаха.

В ходе прошедших минувшей ночью слушаний в комиссии конгресса Крис Смит сообщил, что намерен организовать в американском законодательном органе еще одну дискуссию по вопросу безопасности Нагорного Карабаха.