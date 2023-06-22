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Миссия наблюдателей ЕС сделала запись о патрулировании в направлении Лачинского коридора

ԵՄ պատվիրակները Սիսիանի օդակայանում, 21-ը հունիսի, 2023թ.

Миссия наблюдателей ЕС сделала запись в соцсети о вчерашнем патрулировании в направлении Лачинского коридора.

«Сегодня [21 июня] делегация подкомитета по вопросам обороны Европарламента присоединилась к патрулю ЕС во главе с Маркусом Риттером в районе моста Хакари, ведущего в Лачинский коридор, чтобы лучше понять ситуацию с безопасностью на местах», - говорится в сообщении на странице миссии ЕС в Армении в Twitter.

Блокирование Лачинского коридора незаконно и должно быть остановлено, заявила вчера председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Натали Луазо, которая посетила Сюник со своей делегацией и подошла к мосту Хакари, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте.

Представитель Европарламента также подчеркнула, что Европарламент полностью поддерживает идею направления миссии по установлению фактов в Лачинский коридор.

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