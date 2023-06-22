Миссия наблюдателей ЕС сделала запись о патрулировании в направлении Лачинского коридора

«Сегодня [21 июня] делегация подкомитета по вопросам обороны Европарламента присоединилась к патрулю ЕС во главе с Маркусом Риттером в районе моста Хакари, ведущего в Лачинский коридор, чтобы лучше понять ситуацию с безопасностью на местах», - говорится в сообщении на странице миссии ЕС в Армении в Twitter.

Блокирование Лачинского коридора незаконно и должно быть остановлено, заявила вчера председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Натали Луазо, которая посетила Сюник со своей делегацией и подошла к мосту Хакари, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте.

Представитель Европарламента также подчеркнула, что Европарламент полностью поддерживает идею направления миссии по установлению фактов в Лачинский коридор.